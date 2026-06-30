TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Américo recorda reencontro com o pais anos depois de este o ter abandonado: “Ele sentiu-se como lixo”

Dois às 10
Há 1h e 8min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Américo sobre a avó: “Lembro-me da minha avó me acusar que eu matei a filha dela”

Dois às 10
Há 1h e 16min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mãe de Américo morreu no parto e pai abandonou-o após lhe ter saído a lotaria

Dois às 10
Há 1h e 19min

Com 34 anos, Ana decidiu ser mãe independente: “Tinha muito amor para dar”

Dois às 10
Há 1h e 28min

Ana realizou o sonho de ter filhos sozinha: “Não iria ficar à espera da pessoa certa”

Dois às 10
Há 1h e 31min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cláudio Ramos demonstra apoio incondicional a rosto da TVI: “Não é fácil”

Dois às 10
Há 2h e 7min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em direto, Rosa Bela reage a convite da TVI: “Fiquei surpreendida”

Dois às 10
Há 2h e 13min

Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI

Dois às 10
Há 2h e 33min

“Sentir-te-ias traída pelo teu companheiro?”: Cláudio Ramos confronta Susana Dias Ramos com pergunta polémica

Dois às 10
Há 2h e 36min

"Sinto-me atraída pelo meu sogro e acho que é recíproco. O que devo fazer?". Susana Dias responde a dilema

Dois às 10
Há 2h e 44min

Susana Dias Ramos responde sem tabus a perguntas sobre relações sexuais

Dois às 10
Há 2h e 46min

Susana Dias Ramos faz anúncio: “Vai deixar muita gente contente e uma ou outra enervada”

Dois às 10
Há 2h e 54min

Mais Vistos

Jornalista da TVI apaixonou-se por militar após conhecê-lo numa reportagem: «Casámos sozinhos»

Dois às 10
Ontem às 10:25
1

Quatro anos depois da surpreendente separação, Isabela Cardinali revela o que aconteceu uma semana depois do casamento

Dois às 10
Ontem às 09:42
2

Pareciam viver um conto de fadas e o casamento foi dos mais mediáticos do país, mas em menos de um ano chegou ao fim

V+ TVI
31 ago, 16:49
3

Cantor português morre em trágico acidente: «Ficam as boas músicas e a alegria contagiante com que animava as festas»

V+ TVI
31 ago, 19:02
4

«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

Novelas
31 ago, 15:28
5

Concorrentes do Big Brother em choque com morte de ícone da música portuguesa

Big Brother
Ontem às 15:32
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu

Big Brother
Ontem às 22:31

Em direto, Manuel Luís Goucha anuncia saída de colaboradora do «Funtástico»: «Nunca é uma despedida»

Dois às 10
Ontem às 15:47

Milhares de visualizações. Esta é a notícia que se tornou viral e está diretamente ligada ao futebol português

Big Brother
Ontem às 21:39

Ele tem 80 anos, ela 28 e estão juntos há sete: a história de amor de um dos atores mais famosos que continua a dar que falar

V+ TVI
Há 2h e 28min

“Será que este amor nunca vai parar de crescer?” Pedro Bianchi Prata emociona-se com o filho

Novelas
Há 2h e 55min

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Dois às 10
Ontem às 15:33

TVI PLAYER

A Madrasta: A espera terminou: Xavier recebe a notícia que lhe devolve a esperança

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão - Extra - 1 de setembro de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

«Deviam honrar as regras e decidiram ignorar»: Big Brother dá sanção pesada e há quem leve as mãos à cabeça

Big Brother
Ontem às 22:13

Susana Dias Ramos faz anúncio: “Vai deixar muita gente contente e uma ou outra enervada”

Dois às 10
Há 2h e 54min

Big Brother Verão - Especial - 1 de setembro de 2026

Big Brother
Ontem às 21:55

Mensagem de Raquel para Nuno deixa a casa boquiaberta: «Mentiroso»

Big Brother
Ontem às 19:03
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Américo recorda reencontro com o pais anos depois de este o ter abandonado: “Ele sentiu-se como lixo”

Dois às 10
Há 1h e 8min

Américo sobre a avó: “Lembro-me da minha avó me acusar que eu matei a filha dela”

Dois às 10
Há 1h e 16min

Mãe de Américo morreu no parto e pai abandonou-o após lhe ter saído a lotaria

Dois às 10
Há 1h e 19min

Com 34 anos, Ana decidiu ser mãe independente: “Tinha muito amor para dar”

Dois às 10
Há 1h e 28min

Ana realizou o sonho de ter filhos sozinha: “Não iria ficar à espera da pessoa certa”

Dois às 10
Há 1h e 31min

Cláudio Ramos demonstra apoio incondicional a rosto da TVI: “Não é fácil”

Dois às 10
Há 2h e 7min
Mais

NOVELAS

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Novelas
31 ago, 13:30

Mãe de famosa atriz luta contra Alzheimer e protagoniza momento emocionante com o neto: «Não consigo não chorar»

Novelas
31 ago, 15:44

«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

Novelas
31 ago, 15:28

A Protegida: Mónica devolve a aliança a JD e despede-se dele emocionada

A Protegida
29 ago, 23:55

Tem 62 anos, mas há quem lhe dê menos 20. Ator português continua a impressionar pela forma física invejável

Novelas
31 ago, 10:38

“Mini fato de surf, tatuagens pirosas, os totós e a bebé atingiram o auge da perfeição”: as férias de Tiago Teotónio Pereira estão a encantar os seguidores

Novelas
31 ago, 11:35