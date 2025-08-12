TVI PLAYER
Big Brother Verão - Diário - 12 de agosto de 2025
Ontem às 18:20
Com Nuno Eiró.
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
Ontem às 11:16
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»
Big Brother
Ontem às 19:55
Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»
Big Brother
Ontem às 19:43
Daniela Santos desiste do Big Brother Verão e estas foram as reações que deram que falar
Big Brother
4 ago, 19:11
Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem
Big Brother
24 jun, 10:12
«Sempre fui a outra...»: Bárbara Parada fala do que sofreu em silêncio, no início da sua relação com Francisco Monteiro
V+ TVI
Ontem às 15:57
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa
V+ TVI
7 ago, 09:57
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro
Big Brother
Ontem às 08:54
Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez
Ontem às 09:45
Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?
Novelas
Ontem às 09:59
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»
Dois às 10
Ontem às 10:19
Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida
Dois às 10
11 ago, 12:48
«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso
Big Brother
Ontem às 21:44
Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»
Dois às 10
Ontem às 10:13
Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente
Dois às 10
Ontem às 12:29
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:05
"Havia cães mortos pela ruas, a água entrava pelas casas adentro": uma portuguesa no meio da tempestade em Cabo Verde
TVI Jornal
Ontem às 14:34
Autores: Convidado Tiago Salazar
Autores
Hoje às 01:55
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:05
A Protegida: Para não ir preso, José Diogo faz pedido e promessa desesperada
A Protegida
Ontem às 23:50
Desesperado, José Diogo implora: «Preciso de uma testemunha»
A Protegida
Ontem às 23:25
Sofia para Teresa: «Pode contar com o meu silêncio»
A Protegida
Ontem às 23:20
A Protegida: Sofia faz chantagem com Teresa
A Protegida
Ontem às 23:15
Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?
Novelas
Ontem às 09:59
Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana
Novelas
Ontem às 10:17
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
Ontem às 11:16
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Novelas
Ontem às 12:41
«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia
Novelas
11 ago, 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu
Novelas
Ontem às 11:11