O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025

Há 3h e 6min
Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 11:28
1
04:03

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Big Brother
Ontem às 19:36
2

Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos

V+ TVI
Ontem às 15:45
3

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Big Brother
Ontem às 15:48
4

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
10 ago, 21:32
5

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
Ontem às 16:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Ontem às 16:35

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

Big Brother
Ontem às 12:18

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Ontem às 14:13

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Novelas
Ontem às 16:03

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
Ontem às 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
Ontem às 11:13

TVI PLAYER

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Big Brother
Ontem às 19:36

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Ontem às 12:15

Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025

Big Brother
Há 3h e 6min

«O peixe morre pela boca»: Jéssica Vieira confronta Miranda após ver imagens comprometedoras

Big Brother
Há 1h e 45min

Bruno de Carvalho responde a Cristina Ferreira: «Mais valia ter dado um pontapé a sério!»

Dois às 10
13 ago, 11:40

Como nunca o viu: Afonso Leitão declara-se a pessoa especial

Big Brother
Há 2h e 5min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana não aguenta mais e revela a Gina: «Está é a minha filha»

A Protegida
Há 1h e 11min

A Protegida: JD desconfia que Óscar possa estar envolvido em esquemas ilegais

A Protegida
Há 1h e 15min

A Protegida: Desesperada, Anita faz pedido «de mãe para mãe» a Laura

A Protegida
Há 1h e 20min

A Protegida: Rui beija Margarida, mas a reação é inesperada

A Protegida
Há 1h e 26min

A Protegida: Novidades sobre estado de saúde de Paz deixam Margarida lavada em lágrimas

A Protegida
Há 1h e 31min

Júlia desaba à frente de Miguel: «Só quero ter uma vida igual a toda a gente… é pedir muito?»

A Fazenda
Há 2h e 11min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
13 ago, 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
13 ago, 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
13 ago, 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
13 ago, 15:21
IOL Footer MIN