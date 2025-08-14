TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025
Há 3h e 6min
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 11:28
1
04:03
Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira
Big Brother
Ontem às 19:36
2
Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos
V+ TVI
Ontem às 15:45
3
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade
Big Brother
Ontem às 15:48
4
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
10 ago, 21:32
5
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
Ontem às 16:50
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
Ontem às 16:35
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
Big Brother
Ontem às 12:18
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
Ontem às 14:13
Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»
Novelas
Ontem às 16:03
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
Ontem às 11:13
TVI PLAYER
Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira
Big Brother
Ontem às 19:36
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
Big Brother
Ontem às 12:15
Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 6min
«O peixe morre pela boca»: Jéssica Vieira confronta Miranda após ver imagens comprometedoras
Big Brother
Há 1h e 45min
Bruno de Carvalho responde a Cristina Ferreira: «Mais valia ter dado um pontapé a sério!»
Dois às 10
13 ago, 11:40
Como nunca o viu: Afonso Leitão declara-se a pessoa especial
Big Brother
Há 2h e 5min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana não aguenta mais e revela a Gina: «Está é a minha filha»
A Protegida
Há 1h e 11min
A Protegida: JD desconfia que Óscar possa estar envolvido em esquemas ilegais
A Protegida
Há 1h e 15min
A Protegida: Desesperada, Anita faz pedido «de mãe para mãe» a Laura
A Protegida
Há 1h e 20min
A Protegida: Rui beija Margarida, mas a reação é inesperada
A Protegida
Há 1h e 26min
A Protegida: Novidades sobre estado de saúde de Paz deixam Margarida lavada em lágrimas
A Protegida
Há 1h e 31min
Júlia desaba à frente de Miguel: «Só quero ter uma vida igual a toda a gente… é pedir muito?»
A Fazenda
Há 2h e 11min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
13 ago, 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia
Novelas
13 ago, 11:13
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
13 ago, 09:50
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo
Novelas
13 ago, 15:21