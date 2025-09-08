Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Big Brother Verão - Especial - 8 de setembro de 2025

Ontem às 21:45
Big Brother Verão - Especial - 8 de setembro de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

02:05

Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final

Big Brother
Ontem às 22:41
1

Devemos atestar sempre o carro ou ir abastecendo aos poucos? Esta escolha tem impacto

V+ TVI
Ontem às 15:14
2

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Big Brother
Ontem às 09:57
3

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Big Brother
Ontem às 10:42
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
Ontem às 15:30
5
05:26

Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»

Big Brother
Ontem às 21:39
6
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Dois às 10
Há 1h e 44min

Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela

Novelas
Há 1h e 42min

Milhares de euros em jogo. Francisco Monteiro pode perder tudo

Big Brother
Ontem às 21:44

«Um dia vais entender»: Carolina Deslandes emociona ao revelar segredo por detrás do nome do bebé

V+ TVI
Ontem às 15:45

Bruna arrasa Catarina Miranda: «Quando ela precisou, eu estive lá. Quando foi ao contrário, ela riu-se»

Dois às 10
Ontem às 15:56

Prestes a completar 48 anos, Cristina Ferreira revela o que lhe disse o namorado João Monteiro

Big Brother
Ontem às 21:29

Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia

Big Brother
Há 1h e 10min

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

Big Brother
Ontem às 14:32

A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»

Big Brother
Ontem às 18:14

Dois às 10 - Após quase desistir da música, Bruna viu no Big Brother uma segunda oportunidade

Dois às 10
Ontem às 09:50
Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»

Dois às 10
Há 16 min

Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 36 min

Mariana - 9 de setembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:20

Festa é Festa: Peixoto quer conquistar Betinha?

Festa é festa
Hoje às 02:00

Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A dura despedida de Ema e Apolo

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:58
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

Novelas
Ontem às 08:58

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

Novelas
6 set, 15:09

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
Ontem às 14:34

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
Ontem às 15:30

Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

Novelas
Ontem às 16:26

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

Novelas
Ontem às 10:56