TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025
Hoje às 00:00
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
9 set, 12:17
1
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»
Novelas
25 jun, 15:39
2
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola
V+ TVI
8 set, 12:34
3
Exclusivo avançado pelo "V+ Fama" é notícia na imprensa internacional
V+ TVI
Ontem às 15:33
4
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago
Big Brother
9 set, 17:13
5
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo
V+ TVI
9 set, 14:58
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol
Big Brother
Ontem às 19:26
Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm
Dois às 10
Ontem às 17:14
Vem aí em «A Protegida»: Carlota é raptada e por quem menos espera
Novelas
Há 34 min
Mulher revela o que deixou de fazer para, aos 54, ter corpo de 35
Dois às 10
Há 29 min
Cristina Ferreira exibe os mimos que recebeu no seu aniversário — incluindo um muito especial, que recebeu do filho
V+ TVI
Ontem às 17:47
Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio
Big Brother
Ontem às 21:50
TVI PLAYER
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
Big Brother
Ontem às 20:13
"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado
CNN Prime Time
Hoje às 00:24
A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal
A Protegida
Ontem às 23:25
Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Big Brother
Ontem às 11:36
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»
Big Brother
Hoje às 00:37
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 11 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:20
Festa é Festa: Teixeira vai embora da Bela Vida e leva companhia
Festa é festa
Hoje às 02:00
Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Obcecado, Hector beija Mariana à força
A Protegida
Ontem às 23:58
Mafalda ataca Alba: «Não se costuma ter compaixão por violadores»
A Fazenda
Ontem às 23:56
Mariana toma a melhor decisão: «Queres ser madrinha da Carlota?»
A Protegida
Ontem às 23:55
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
Ontem às 09:27
Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar
Novelas
Ontem às 09:57
Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome
Novelas
Ontem às 16:02
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza
Novelas
9 set, 11:22
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
9 set, 12:17
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44