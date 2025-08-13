TVI PLAYER
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Ontem às 23:40
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
V+ TVI
Ontem às 14:59
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»
V+ TVI
Ontem às 16:36
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus
V+ TVI
12 ago, 12:38
Esqueça o Algarve. Este destino paradisíaco pode sair-lhe bem mais barato
V+ TVI
12 ago, 13:13
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»
Big Brother
12 ago, 19:55
EM DESTAQUE
Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve
Dois às 10
Há 1h e 50min
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»
Big Brother
Hoje às 01:39
Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso
Ontem às 16:14
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
Há 1h e 3min
10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro
Dois às 10
Há 1h e 35min
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»
V+ TVI
Ontem às 16:36
TVI PLAYER
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Ontem às 11:54
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
Dois às 10
Ontem às 12:20
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 23:40
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»
Big Brother
Ontem às 20:02
A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Ontem às 23:55
Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER
Levantam-se suspeitas sobre o noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: «Não é estranho?»
Dois às 10
Há 11 min
Cristina Ferreira reage ao noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: «Se a Katia não fala, não é verdade!»
Dois às 10
Há 12 min
Cristina Ferreira faz confidência sobre Francisco Vale: «Não achou muita graça àquilo que a Jéssica Galhofas disse aqui»
Dois às 10
Há 25 min
Cristina Ferreira sobre Diogo Bordin: «Não se consegue perceber como é que ele é, lamento»
Dois às 10
Há 26 min
Cláudio Ramos comenta separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «O país vai dizer que o Diogo Bordin está envolvido com o António Leal e Silva»
Dois às 10
Há 28 min
Gonçalo Quinaz reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin e atira a Cláudio Ramos: «Ele é que provocou»
Dois às 10
Há 28 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia
Novelas
Ontem às 11:13
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Ontem às 09:50
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Ontem às 11:21
«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 15:21