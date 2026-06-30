TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Tatiana emociona-se ao receber mensagens de pessoas especiais em direto

Dois às 10
Há 2h e 39min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Após desabafo, Tatiana confessa que ainda ama o ex-companheiro: “Se ele deixar de ouvir outras pessoas, as coisas iam correr bem”

Dois às 10
Há 2h e 43min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cláudio Ramos confronta Tatiana: “Eu acho que tu eras manipuladora”. Eis a reação da ex-concorrente

Dois às 10
Há 2h e 50min

Tatiana sobre comportamentos de Boris com Vanessa: “Ele deixava-se levar”

Dois às 10
Há 3h e 0min

Tatiana expõe comportamentos de Vanessa com Boris e aponta sinais de interesse: “Eu vi”

Dois às 10
Há 3h e 7min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Tatiana recebeu um telefonema que mudou tudo: “Está a falar a sério?”

Dois às 10
Há 3h e 10min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Gonçalo Quinaz sobre a mulher de Boris: “Houve falta de transparência da parte dela”

Dois às 10
Há 3h e 30min

Caos no estúdio. Cláudio Ramos discorda de Gonçalo Quinaz e abandona conversa

Dois às 10
Há 3h e 35min

Sem dúvidas. Cláudio Ramos já tem um favorito para vencer o “Big Brother Verão”

Dois às 10
Há 3h e 37min

Cláudio Ramos sobre concorrente do “Big Brother Verão”: “Não merecia estar numa final”

Dois às 10
Há 3h e 52min

Adriano Silva Martins destaca coocorrente do “Big Brother Verão”: “Levou este reality show às costas”

Dois às 10
Hoje às 10:21

Após polémica gala do “Big Brother Verão”, Cristina Ferreira dá a palavra a Cláudio Ramos: “Ele tem coisas para dizer e tem de dizer”

Dois às 10
Hoje às 10:16

Mais Vistos

O antes e depois que o vai deixar de queixo caído: Lembra-se de Jacques Costa? Está irreconhecível

Big Brother
Há 3h e 18min
1

«Custa acreditar»: Marco Costa chora morte de irmão. E a forma como tudo aconteceu é arrepiante

Big Brother
Hoje às 09:30
2

Noite de dupla expulsão: Estes foram os concorrentes a abandonar o Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 00:06
3

Longe de Catarina Miranda, Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Big Brother
Hoje às 09:37
4

Passou anos sem assumir uma relação, mas agora já não esconde. Famoso artista português mostra-se feliz com o namorado

V+ TVI
Ontem às 09:46
5

«Morangos com Açúcar 7»: veja como eles estão agora

V+ TVI
7 jan, 16:10
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Fora do Big Brother Verão, Tatiana deixa garantia sobre Vanessa e Boris e recebe 'apoio' de Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 1h e 56min

Assim que chega cá fora, Afonso não esconde o choque: «Nunca pensei»

Big Brother
Hoje às 09:50

Vem aí «A Madrasta»: Carminho suspeita que Felícia tenha disparado contra Diana e confronta-a

Novelas
Há 2h e 12min

«Custa acreditar»: Marco Costa chora morte de irmão. E a forma como tudo aconteceu é arrepiante

Big Brother
Hoje às 09:30

Cristina Ferreira sobre concorrente do Big Brother Verão: «Dá-me a sensação de que está em sofrimento»

Dois às 10
Há 2h e 48min

O antes e depois que o vai deixar de queixo caído: Lembra-se de Jacques Costa? Está irreconhecível

Big Brother
Há 3h e 18min

TVI PLAYER

Caos no estúdio. Cláudio Ramos discorda de Gonçalo Quinaz e abandona conversa

Dois às 10
Há 3h e 35min

Big Brother Verão - Gala - 30 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 21:35

Tatiana emociona-se ao receber mensagens de pessoas especiais em direto

Dois às 10
Há 2h e 39min

Encontro entre Nuno e a irmã leva Maria Botelho Moniz às lágrimas: «O pai e a mãe estariam orgulhosos...»

Big Brother
Ontem às 22:17

Cláudio Ramos confronta Tatiana: “Eu acho que tu eras manipuladora”. Eis a reação da ex-concorrente

Dois às 10
Há 2h e 50min

Após desabafo, Tatiana confessa que ainda ama o ex-companheiro: “Se ele deixar de ouvir outras pessoas, as coisas iam correr bem”

Dois às 10
Há 2h e 43min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tatiana emociona-se ao receber mensagens de pessoas especiais em direto

Dois às 10
Há 2h e 39min

Após desabafo, Tatiana confessa que ainda ama o ex-companheiro: “Se ele deixar de ouvir outras pessoas, as coisas iam correr bem”

Dois às 10
Há 2h e 43min

Cláudio Ramos confronta Tatiana: “Eu acho que tu eras manipuladora”. Eis a reação da ex-concorrente

Dois às 10
Há 2h e 50min

Tatiana sobre comportamentos de Boris com Vanessa: “Ele deixava-se levar”

Dois às 10
Há 3h e 0min

Tatiana expõe comportamentos de Vanessa com Boris e aponta sinais de interesse: “Eu vi”

Dois às 10
Há 3h e 7min

Tatiana recebeu um telefonema que mudou tudo: “Está a falar a sério?”

Dois às 10
Há 3h e 10min
Mais

NOVELAS

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Novelas
Há 58 min

A Protegida: Mónica devolve a aliança a JD e despede-se dele emocionada

A Protegida
29 ago, 23:55

Terra Forte: Família desespera sem notícias de um dador para Dudu

Terra Forte
28 ago, 23:55

A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

A Madrasta
28 ago, 23:05

Terra Forte: Vivi exige respostas sobre o passado de Armando e Lu

Terra Forte
28 ago, 23:54

“Mini fato de surf, tatuagens pirosas, os totós e a bebé atingiram o auge da perfeição”: as férias de Tiago Teotónio Pereira estão a encantar os seguidores

Novelas
Há 2h e 53min