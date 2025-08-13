O Secret Story está de volta!
Big Brother Verão - Última Hora - 13 de agosto de 2025

Ontem às 18:00
Big Brother Verão - Última Hora - 13 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"

V+ TVI
Ontem às 14:59
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»

V+ TVI
Ontem às 16:36
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus

V+ TVI
12 ago, 12:38
Esqueça o Algarve. Este destino paradisíaco pode sair-lhe bem mais barato

V+ TVI
12 ago, 13:13
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Big Brother
12 ago, 19:55
Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Dois às 10
Há 1h e 34min

À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»

Big Brother
Hoje às 01:39

Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

Ontem às 16:14

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
Há 47 min

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Dois às 10
Há 1h e 19min

Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»

V+ TVI
Ontem às 16:36

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Dois às 10
Ontem às 11:54

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Dois às 10
Ontem às 12:20

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:40

Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»

Big Brother
Ontem às 20:02

A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Ontem às 23:55

Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50
Cristina Ferreira faz confidência sobre Francisco Vale: «Não achou muita graça àquilo que a Jéssica Galhofas disse aqui»

Dois às 10
Há 9 min

Cláudio Ramos comenta separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «O país vai dizer que o Diogo Bordin está envolvido com o António Leal e Silva»

Dois às 10
Há 12 min

Gonçalo Quinaz reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin e atira a Cláudio Ramos: «Ele é que provocou»

Dois às 10
Há 12 min

Cristina Ferreira reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «Eu disse que não acreditava em nada disto!»

Dois às 10
Há 12 min

Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Tenho pena que ela não seja honesta naquilo que diz»

Dois às 10
Há 16 min

Cinha Jardim sobre Jéssica Vieira: «Não gosto nada da Jéssica a fazer aquele papel de sofrida!»

Dois às 10
Há 17 min
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
Ontem às 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
Ontem às 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
Ontem às 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 15:21
