Big Brother Verão - Última Hora - 14 de agosto de 2025

Hoje às 18:05
Big Brother Verão - Última Hora - 14 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Big Brother
Hoje às 15:48
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
10 ago, 21:32
Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 11:28
Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos

V+ TVI
Hoje às 15:45
04:03

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Big Brother
Há 3h e 8min
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"

V+ TVI
Ontem às 14:59
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Hoje às 16:35

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

Big Brother
Hoje às 12:18

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Hoje às 14:13

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Novelas
Hoje às 16:03

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
Hoje às 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
Hoje às 11:13

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Hoje às 12:15

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Dois às 10
Ontem às 11:54

Bruno de Carvalho responde a Cristina Ferreira: «Mais valia ter dado um pontapé a sério!»

Dois às 10
Ontem às 11:40

Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

Dois às 10
Hoje às 11:48

Dois às 10 - Francisco Vale quebra silêncio sobre fim de relação com Jéssica Galhofas

Dois às 10
Hoje às 09:50
Júlia desaba à frente de Miguel: «Só quero ter uma vida igual a toda a gente… é pedir muito?»

A Fazenda
Há 9 min

Eva faz revelação bombástica: «Parece inacreditável, mas é mesmo verdade»

A Fazenda
Há 14 min

A Fazenda: Joel e Ary pegam-se à pancada

A Fazenda
Há 19 min

Júlia deixa claro a Alex: «Se o filho for teu, não precisa de um pai como tu»

A Fazenda
Há 24 min

Miguel em choque: «O que é que ela vai fazer? Criar o filho de um presidiário?»

A Fazenda
Há 29 min

Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025

Big Brother
Há 1h e 4min
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
Ontem às 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
Ontem às 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
Ontem às 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 15:21
