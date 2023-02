14 fev, 22:27

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) desabafa com Bino (Pedro Alves) sobre a história do mau-olhado e das almas penadas, mas Albino não está nada interessado em ouvir aquelas histórias. Bino avisa Peixoto que se está a deixar cair no padrão outra vez e que tem de se afastar. Peixoto revela que Valquíria e Cassiano resolveram fazer uma sociedade de limpezas de mau-olhado e Albino fica interessado.