Bino dá conselhos a Bininha: «É isso que os políticos respeitáveis fazem!»

Há 2h e 50min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) olha todo babado para Bininha que dorme descansada no seu carrinho. Albino diz-lhe para aproveitar para dormir agora, pois quando for política nunca mais vai ter uma noite de descanso. Albino promete estar lá para a ajudar e espera que ela consiga bons cargos no governo para a sua família. Bininha começa a chorar e Albino depreende que é fome outra vez. Até nisso é igual a ele.