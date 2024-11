Bino e Glória unidos contra João Maria?

Ontem às 23:55

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) fica logo mal-humorado ao ver Glória (Catarina Avelar), mas pela primeira vez fica contente por ser apenas secretário e não ter de levar com as queixas dela. Albino encaminha Glória para a sala do presidente, sempre muito prestável e a dar-lhe razão nas queixas que tem para fazer. Albino entra com Glória e informa João Maria (Ricardo Trêpa) que tem ali uma eleitora para falar com ele. João Maria diz que não têm nada marcado, mas Glória diz que não precisa de marcação para fazer queixa do que está mal na aldeia. Albino incentiva Glória a fazer todas as queixas que tiver para fazer. João Maria desespera, não estava preparado para aquilo.