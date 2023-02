Bino e Nando não conseguem guardar um segredo

26 jan, 22:24

Em «Festa é Festa», Bino (Pedro Alves), Tomé (Pedro Teixeira) e Fernando (Manuel Marques) concordam em deixar o dinheiro como está e não lhe mexerem, mas confessam que está a ser difícil lidar com a pressão causada pelas mulheres. Todos se queixam das suas mulheres e Fernando e Albino descaem-se sobre terem mexido no dinheiro. Bino conta que Florinda está impossível por estar grávida e ficou pior com a história do padre não ser padre. Bino já falou demais.