Há 2h e 21min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) já enviou o vídeo para Albino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) e eles não querem acreditar quando veem as mulheres no palco com os raposinhos. Eles afirmam que têm de fazer alguma coisa e decidem tacar fogo à Toca.