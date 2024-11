Há 44 min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) vai à procura de Florinda (Ana Brito e Cunha) para lhe contar que afinal João Maria (Ricardo Trêpa) não lhe queria devolver a presidência da junta, mas sim contratá-lo para secretário. Florinda e Corcovada (Maria do Céu Guerra) ficam surpreendidas, mas também com vontade de rir. Perguntam como podem ajudar e Albino pede uma caipirinha para afogar as mágoas.