Bino fica 'fulo' ao descobrir que Carlos vendeu a casa!

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) já contou a novidade aos pais e eles não estão a lidar nada bem com a mesma. Albino (Pedro Alves) não se conforma com aquela traição. Carlos explica que achou que eles tinham morrido e não queria ficar naquela casa sozinho com Bininha. Florinda (Ana Brito e Cunha) mostra-se mais compreensiva e diz que precisam de falar com Delfim (António Melo) e Guida (Cristina Oliveira) para desfazerem o negócio.