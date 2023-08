Bino: «Mas, a Lenita anda a contratar rapazes para trabalhar cá?»

Há 1h e 15min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) entra na Toca e Lenita (Sofia Grillo) pergunta-lhe o que está ali a fazer. Albino diz que veio ver se precisava de ajuda, pois ao telefone parecia que estava a acontecer uma matança do porco. Lenita revela que era um rapaz a cantar e que não tem a melhor voz do mundo, mas é muito asseadinho. Albino pergunta se a Toca anda a contratar rapazes, mas Lenita diz-lhe que não tem nada a ver com isso.