Há 1h e 13min

Em «Festa é Festa», Glória (Catarina Avelar) discute com Albino (Pedro Alves) e diz que tem o direito de estar ali, porque ele nunca fez nada para arranjar a sua casa e agora foi despejada da casa de Oliveira (Joaquim Nicolau) e não tem para onde ir. Albino diz que não tem nada a ver com isso, mas Glória insiste que tem. Albino quer correr com elas dali, mas Glória faz-lhe frente.