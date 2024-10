Bino sente-se mal ao saber uma grande novidade...

Há 1h e 35min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) sente-se ultrajado com a notícia de que João Maria (Ricardo Trêpa) é o novo presidente da Junta e ficam todos preocupados com a reação dele. Carlos (Rodrigo Paganelli) confirma que houve eleições e que João Maria foi eleito com maioria absoluta. Albino sente-se mal e Florinda (Ana Brito e Cunha) pede a Carlos para acudir o pai. Carlos revela que há mais novidades e Albino fica cada vez mais aflito.