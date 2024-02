Bino volta ao trabalho de coveiro

Há 1h e 34min

Em «Festa é Festa», Um Munícipe reclama do estado da campa do seu familiar. Albino (Pedro Alves) aparece vestido de coveiro e diz que o importante é enterrar a pessoa de forma confortável, o que está em cima a enfeitar a campa pouco importa. O Munícipe não concorda nada, mas não está para dar conversa a Albino e vai embora a refilar. Albino também prefere estar só com os mortos.