Bolo de chocolate sem açúcar: É possível ser delicioso?

Há 2h e 2min

No «Dois às 10», Sofia Bispo prova que é possível criar bolos deliciosos sem recorrer ao açúcar. A especialista partilha a receita de um bolo de chocolate sem açúcar com cobertura de caramelo de amendoim, revelando que é também sem glúten. A conversa explora os benefícios de retirar o açúcar da alimentação, reconhecendo que os primeiros dias podem ser desafiantes. Cláudio Ramos brinca, dizendo que só come doces ao fim de semana. Sofia Bispo explica que «a alimentação é mesmo a base», e que a cozinha sempre foi um gosto. A receita detalhada inclui a técnica de usar gemas com açúcar de coco pulverizado e água a ferver para criar um bolo fofinho. «Isto é uma técnica para bolos sem glúten», explica Sofia. São partilhadas dicas para bolos deliciosos sem açúcar, como o uso de farinha de amêndoa, cacau, e a importância de bater as claras em castelo e adicionar fermento no final. A discussão expande-se para além do açúcar branco convencional, abordando como os hidratos de carbono também são açúcares e o impacto da farinha de trigo em pessoas diabéticas. É feita uma comparação entre bolos feitos com farinha de amêndoa e cacau versus bolos feitos apenas com farinha de trigo, destacando os benefícios dos ingredientes mais saudáveis. Saiba mais em TVI Player