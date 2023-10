Bolos de azeite: Uma receita tradicional da Beira Baixa

Hoje às 10:30

No Dois Às 10, mãe e filha, Ana Maria e Daniela Esteves, invadem a cozinha de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, para ensinar a fazer os deliciosos e tradicionais bolos de azeite, que podem durar várias semanas! Uma receita típica da Beira Baixa.

RECEITA DO DIA: BOLOS DE AZEITE DA BEIRA BAIXA



INGREDIENTES:

1 dúzia de ovos

1l de leite

1l de azeite

Sumo de duas laranjas

1 cálice de aguardente

1kg de açúcar

3kg de farinha

1 colher de sopa de bicarbonato de sócio

1 colher de sobremesa de fermento

PROCEDIMENTO:

1. Bater o açúcar com os ovos.

2. Juntar os líquidos.

3. Juntar os restantes ingredientes.

4. Untar um tabuleiro com azeite e colocar vários montinhos/bolas de massa.

5. De seguida, pincelar os montinhos/bolas de massa com ovo e açúcar.

6. Vai ao forno (idealmente para forno de lenha; 20min a 180º).

7. Assim que estiverem douradinhos, estão prontos.