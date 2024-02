Bomba: «Acabámos de casar»

Há 1h e 38min

Em «Queridos Papás», Angelina e Humberto dizem a Sílvia pretenderem comprar o Tartaruguinha, alertando que as crianças que saíram com o incidente com Beni já não vão voltar. Sílvia, atordoada, pede a Angelina para falarem a sós, mas Angelina diz-lhe não ter segredos para o seu marido, tendo acabado de casar com Humberto.