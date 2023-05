Há 2h e 20min

Em «Festa é Festa», quando vão para beber, El Cacto cheira o copo e pergunta se não têm tequila. Corcovada (Maria do Céu Guerra) diz que não tem, mas promete comprar da próxima vez que for às compras. Bebem o xiripiti e Corcovada já quer beber outro. El Cacto fica surpreendido com excesso de familiaridade com que o tratam.