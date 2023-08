Bomba: Jaime pede Alice em casamento! Saiba qual foi a resposta!

Ontem às 23:10

Em «Para Sempre», Alice (Inês Aires Pereira), Beatriz (Sara Prata) e Vicente acabam de meter a mesa. Clara (Inês Castel-Branco) vem do interior com Magda (Maya Booth), Vicente está entusiasmado com o regresso da tia a casa. Alice abre a porta e Jaime (Fernando Pires) entra com uma rapariga a tocar harpa, declara-se e pede-a em casamento, as amigas tentam que não aceite mas Alice em nervos acaba por aceitar, deixando Jaime muito emocionado.