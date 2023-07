Há 2h e 15min

Em «Queridos Papás», Diana agradece a Matias (José Fidalgo) tudo o que tem feito por ela, dizendo-lhe não estar habituada a ser tratada assim. Matias diz-lhe que só está a pensar no bem de Alex (Martim Balsa). Os olhares dos dois cruzam-se com atracção e Matias beija Diana. Diana dá uma joelhada a Matias, acusando-o de achar que consegue conquistar todas as mulheres.