Bomba: Veja como Telmo morreu!

Ontem às 23:46

Em «Para Sempre», Antónia (Marina Mota) veio falar com Lourenço (Pedro Sousa) porque sabe que juntamente com Tibério montaram uma armadilha a Pedro com o sequestro de Melissa e ameaça-o que vai ter de parar senão vai denunciá-lo pela morte de Telmo. Lourenço fica sem pinga de sangue.