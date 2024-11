Bomba! Vitória e Simone têm conversa cúmplice 

Há 1h e 55min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz abalada a Vitória (Teresa Tavares) para falar com Júlia (Fernanda Serrano) se pretende falar com Tiago (José Condessa) sobre o processo de paternidade, seguindo para os quartos. Simone (Alexandra Lencastre) reentra em casa, com Vitória a repreendê-la, percebendo-se agora haver uma misteriosa cumplicidade entre as duas. Vitória insiste com Simone ter de ter paciência e esperar até ter direito à herança de Justino (António Capelo). Simone diz que o tempo não corre a seu favor.