Bomba: «Vocês são irmãos»

Há 1h e 7min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) está enrolado no sofá aos beijos com Sofia quando tocam à porta com insistência. Rafael (Fernando Rodrigues) diz a Matias e Sofia que eles não podem estar juntos por serem irmãos. Matias e Sofia estacam em choque.