Bombeira atingida pelas chamas recorda ter entrado em coma: «Fui eu que pedi para eles me adormecerem»

No «Dois às 10», seguimos para a próxima história, a de Joana Oliveira e Rafael Tavares, um casal de bombeiros que em setembro de 2024 combateram um incêndio em Oliveira de Azeméis.

Três meses depois regressaram ao local que os deixou com marcas no corpo e na alma. Joana e Rafael regressaram ao local do incêndio onde sofreram graves queimaduras e das quais ainda estão a recuperar. O casal recorda o dia do acidente, em que estado ficaram, até porque Joana ainda não se consegue ver ao espelho.

No estúdio, os nossos convidados recordam, em detalhe, esse dia fatídico das suas vidas. Numa revelação impressionante, Joana revela ter pedido aos médicos para a adormecerem, e explica o porquê. Joana e Rafael falam do motivo que pode ter impulsionado este incêndio.