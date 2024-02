Há 3h e 22min

No «Dois às 10», recebemos Rafael Teixeira, o oitavo concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente reage às provocações de Bruno Savate, que o chamava de «bronco» e «santo antónio», e depois elogia o jogo do veterano dos reality shows, não deixando de fazer comparações entre o jogo do Bruno e do Miguel.