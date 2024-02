Há 41 min

No «Viva o Carnaval», o nosso repórter Idevor Mendonça está na Figueira da Foz e entrevista Bruna Gomes, que se estreia como a rainha deste carnaval. «50 anos de liberdade» é o tema deste ano. A ex-concorrente do Big Brother fala-nos do seu vestido e do facto de estar a comemorar esta data em Portugal, e não no Brasil.