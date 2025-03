Bruna Gomes entra na casa do UBBO, e os candidatos reagem assim

Ontem às 19:17

No estúdio, Maria Botelho Moniz dá as boas-vindas aos telespetadores e vimos imagens impressionantes do público à porta do UBBO. A repórter Rafaela Granado recebe Bruna Gomes, ex-concorrente, que está prestes a entrar no UBBO. A influenciadora digital entra na casa, conhece os candidatos, e estes reagem. Veja o momento!

4 candidatos a concorrentes do Big Brother estão a viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.

