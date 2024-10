Bruna Gomes não resiste e acaba prova a chorar

Há 2h e 19min

Em «Congela», Bruna Gomes supera-se e chora de emoção. A influenciadora digital e ex-concorrente de reality shows Bruna Gomes viveu um momento de grande superação pessoal e acabou por se emocionar. Bruna tem ainda mais desafios pela frente no programa, e os seus seguidores aguardam com expectativa para ver até onde a sua determinação a levará. Este episódio, no entanto, ficará marcado como um dos momentos mais emocionantes da temporada, tanto para a influenciadora quanto para o público.