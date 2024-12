Bruna viveu gravidez em pânico: Surpreenda-se com o final desta história - Veja a conversa completa

Há 3h e 32min

No «Dois às 10», Bruna viu o sonho dela de ser mãe virar um pesadelo logo no início da gravidez ao todo, foram nove meses de tormenta, a viver em pânico, com medo que o bebé nascesse com algum problema de saúde, deficiência ou mesmo morto.

Os médicos chegaram a dar a Bruna a hipótese de abortar, mas ela não avançou com a interrupção da gravidez. Bruna relata o pesadelo que viveu durante toda a gravidez, por não saber se o filho ia ter uma síndrome ou doença grave ou até se ia nascer!

Não foi bem tratada pelos vários hospitais por onde passou e foram muitos os ataques de pânico e noites que Bruna passou sem dormir.

Esta jovem chegou a pensar o pior, quando deixava de sentir o bebé na barriga.