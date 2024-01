Hoje às 10:53

No «Dois às 10», o ator Bruno Cabrerizo diz-nos como está a encarar este novo desafio de ser co-apresentador do programa «Dança com as Estrelas» juntamente com Cristina Ferreira. O nosso convidado que já participou numa edição passada do programa, recorda agora o convite feito por Cristina Ferreira para apresentarem esta nova edição em dupla.