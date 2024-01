Hoje às 10:55

No «Dois às 10», o ator Bruno Cabrerizo diz-nos que se sente muito feliz nesta etapa da sua vida, sendo que será co-apresentador do programa «Dança com as Estrelas» juntamente com Cristina Ferreira. Para além disso, o nosso convidado irá reforçar o elenco da novela «Festa é Festa», ao dar vida à personagem «Gabanna». Saiba tudo aqui.