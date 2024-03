Há 2h e 2min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso do regresso do Monstro do Barreiro. Entre 2012 e 2024 foram notificadas às autoridades mais de 50 situações relacionadas com Bruno Costa.

Bruno Costa, apelidado «monstro do Barreiro», fez nas últimas semanas duas novas vítimas. As autoridades acreditam que existem muitas mais que, por vergonha ou medo, não denunciaram o homem de 35 anos, residente no Barreiro.