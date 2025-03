Bruno de Carvalho revela as pessoas que leva do Secret Story para a vida, e Goucha fica surpreendido

Há 33 min

No «Goucha», recebemos Bruno de Carvalho, semifinalista do Secret Story - Desafio Final. Bruno de Carvalho foi Presidente do Sporting Clube de Portugal entre 2013 e 2018.

Licenciado em Gestão de Empresas e mestre em Gestão do Desporto, criou e geriu empresas entre 1994 e 2009. Atualmente, é DJ e cantor. Pai de três raparigas, refere publicamente o amor à família.

Em 2022 surpreendeu o país ao entrar no Big Brother Famosos, onde conheceu Liliana Almeida com quem viria a casar. A relação chegou ao fim em 2024.

Dono de uma personalidade incomparável, aceitou o convite para entrar no Desafio Final, e mais uma vez fazer história.

Em estúdio, o nosso convidado revela quem são as pessoas que vai 'levar para a vida' desta nova experiência televisiva.

