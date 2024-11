Bruno escolhe solidariedade em vez de partilhar a herança do pai com a mãe

Hoje às 13:13

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Dádiva de dor».

Catarina e Bruno, mãe e filho, choram ainda a partida de Germano, o respetivo pai e marido, que faleceu recentemente depois de uma longa jornada de sofrimento e angústia. Germano era tetraplégico depois de um salto mal calculado lhe ter roubado a alegria e o movimento.

Sem ver outra alternativa, o marido de Catarina procurou forma de aliviar a dor que o atormentava de forma constante e decidiu pôr fim à vida.

Agora, Bruno quer usar a herança do pai para ajudar outras pessoas que passem por dificuldades semelhantes. O problema é que a mãe não está de acordo. Catarina diz que concorda com partilha de herança solidária, mas que seja feita da parte do filho.