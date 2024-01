Há 2h e 37min

No «Big Brother», Bruno Savate, o novo concorrente a entrar na casa mais vigiada do país, entrega uma bomba-relógio a Miguel Vicente, e o concorrente responde de forma irónica. Savate explica o porquê de ter atribuído esse objeto ao concorrente do Algarve, e a razão? É a Bárbara Parada.