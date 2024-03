Bruno Savate revela momento que o fez pensar em desistir - Veja a conversa completa

Há 44 min

No «Dois às 10», Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final» afirma que a sua melhor arma foi a ironia e revela uma estratégia de jogo que deixou Cláudio Ramos de boca aberta. Bruno Savate revela o momento mais difícil que viveu dentro da casa e afirma que pensou abandonar o programa. O vencedor do Desafio Final recorda momento de tensão com o concorrente Miguel Vicente e fala do seu relacionamento com Noélia e afirma que a concorrente e amiga merecia um melhor lugar na final. Cláudio Ramos anuncia novidade e revela que Bruno Savate se vai juntar a Francisco Monteiro e Maria Botelho Moniz para uma decisão importante para o jogo «Big Brother 2024».