Bullying: Serão empurrões, malas com terra e cadernos rasgados o suficiente expulsar um aluno?

Ontem às 16:50

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Silêncio nas entrelinhas». O filho de André Vale apareceu em casa com terra na mochila e cadernos rasgados e "rabiscados" com o nome do filho de Sílvia Mendonça. Tendo alegadamente existido ainda altercações físicas entre os dois jovens, André teme pela segurança do filho e pede que estes sejam separados em turmas distintas. Por outro lado, Sílvia defende que o seu filho apenas se sabe defender e que André é demasiado protetor.