Buscas em São Bento. Suzana Garcia implacável: «As leis são como teias de aranha. Apanham apenas insetos pequenos»

Há 1h e 40min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso que está na ordem do dia: Ministério Público faz buscas na residência oficial de António Costa e em ministérios. A advogada Suzana Garcia comenta o caso e mostra-se implacável.

Em setembro de 2020, Suzana Garcia despediu-se emotivamente da TVI, onde colaborava no "Você na TV!". Agora, após mais de três anos, a advogada está de regresso à antena, desta vez no Dois às 10, atualmente apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira (Maria Botelho Moniz encontra-se de licença de maternidade). Este promete ser um regresso em grande e para celebrar, Suzana Garcia trouxe pastéis de nata para todos.