Cabe às escolas ensinar sobre o tema da identidade de género?: «Se há diversidade, porque não mostrá-la?»

Há 2h e 1min

No «Goucha», recebemos Marina Machete, a primeira mulher transgénero a ser coroada como «Miss Portugal» no passado mês de outubro. A nossa convidada diz-nos o que significou para si ter sido eleita. Depois, Marina Machete foi também representar Portugal a nível mundial no concurso de «Miss Universo». A nossa convidada revela que nunca se identificou com o género masculino, tendo encontrado o conceito 'disforia de género' com apenas 10 anos. Marina recorda que foi vítima de bullying na escola e chegou mesmo a ser vítima de um apedrejamento. A «Miss Portugal» dá a sua opinião sobre o polémico tema da identidade de género nas escolas, e explica-nos como tem usado o seu título.