Cacau acusa Tiago de se ter aproveitado dela: «Que tipo de pessoa é você?»

Há 1h e 4min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) desce as escadas, com Pipa (Sílvia Chiola) a ficar atónita ao perceber que eles passaram a noite juntos e acusa Tiago de ter-se ido embora do Brasil a correr por ter descoberto que Cacau era filha de Justino. Esta estaca em choque com aquela novidade de Tiago já saber quem ela era, acusando-o de se ter aproveitado dela.