Cacau: António Capelo é "Justino" na nova novela da TVI! O ator fala deste novo desafio

Hoje às 11:35

No «Dois às 10», recebemos o ator António Capelo, que dá vida à personagem "Justino" na nova novela «Cacau». O nosso convidado fala-nos da sua personagem e da contracena com a atriz Alexandra Lencastre, que são um casal na ficção. O ator recorda a cena do trágico acidente de viação, logo no primeiro episódio.

Uma novela escrita por Maria João Costa que vai levar o espectador a mergulhar numa emocionante jornada pelas plantações de cacau em Itacaré, no Brasil.Cacau, uma talentosa artesã de chocolates, sonha conquistar um diploma internacional em Pastelaria e Chocolate, mas o caminho parece bloqueado pelos obstáculos financeiros. O enredo ganha vida quando o seu pai decide revelar a sua verdadeira identidade ao poderoso Justino Vaz Pereira, dono da fazenda onde vivem. Que assim descobre que teve uma filha com uma antiga professora da propriedade, o grande amor da sua vida, desaparecida desde então. A trama complica-se quando revelações surpreendentes demonstram que a verdadeira identidade de Cacau foi mantida em segredo para a proteger.A história é uma, envolvente, saga de segredos familiares, amores clandestinos e sacrifícios, tudo adoçado pelo irresistível sabor do chocolate e a magia das plantações de cacau.