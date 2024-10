Cacau apresenta Tomané a Toni

Há 1h e 37min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) conta, tensa, que esteve fechada num quarto sem janelas e perdeu a noção do tempo que esteve ali, começando a ficar perturbada com aquelas dolorosas recordações. Tiago (José Condessa) percebe e diz a Cacau para não falarem mais disso agora. Cacau faz questão de apresentar Tomané (Salvador Nery) a Toni, com este a desabar a chorar e pedir desculpa ao filho. Soraia (Paula Neves) vê e fica atónita. Todos saem da sala, percebendo que têm de deixar Toni conversar a sós com Lola (Ana Bustorff) e Tomané.