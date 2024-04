Cacau beija Tiago, mas são interrompidos

Ontem às 22:51

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) confirma a Cacau (Matilde Reymão) que ela trabalha como chocolateira, e tem tido grande sucesso com as suas receitas. Tiago diz a Cacau saber de uma maneira de a ajudar a lembrar-se de mais coisas, beijando-a com impetuosidade. Tiago diz a Cacau que ela é a mulher da sua vida, e só precisa saber se ela gosta realmente dele, prometendo afastar-se se ela não quiser ficar com ele. Cacau hesita, mas sorri para Tiago. Marco (Diogo Amaral) e Regina (Christine Fernandes) interrompem o momento. Tiago sai a avisar Regina que se vai arrepender se estiver a ajudar Marco a ficar com Cacau por ele não ser homem para ela. Marco vai atrás dele furioso.