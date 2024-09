Há 2h e 47min

Em «Cacau», todos aguardam expectantes por notícias da ida de Cacau (Matilde Reymão) ao Porto, comentando que Marlene (Leonor Seixas) não ia regressar com ela por que teve uma pista sobre Majoris poder estar por lá. Sal (Carolina Amaral) diz que Salomão (Paulo Pires) não está em risco de vida. Todos ficam em choque por verem uma notícia sobre ter ocorrido um acidente com um helicóptero que vinha do Porto para Lisboa.